營收速報 - 台火(9902)12月營收5,746萬元年增率高達169.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為3.79億元，累計年增率56.47%。
最新價為16.8元，近5日股價下跌-2.96%，相關其 他下跌-1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-247 張
- 外資買賣超：-195 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|5,746萬
|170%
|-45%
|25/11
|1.05億
|196%
|28%
|25/10
|8,187萬
|537%
|1128%
|25/9
|667萬
|179%
|-44%
|25/8
|1,188萬
|397%
|396%
|25/7
|240萬
|-34%
|-39%
台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
