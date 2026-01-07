search icon



營收速報 - 台火(9902)12月營收5,746萬元年增率高達169.88％

鉅亨網新聞中心

台火(9902-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5,746萬元，年增率169.88%，月增率-45.38%。

今年1-12月累計營收為3.79億元，累計年增率56.47%。

最新價為16.8元，近5日股價下跌-2.96%，相關其 他下跌-1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-247 張
  • 外資買賣超：-195 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 5,746萬 170% -45%
25/11 1.05億 196% 28%
25/10 8,187萬 537% 1128%
25/9 667萬 179% -44%
25/8 1,188萬 397% 396%
25/7 240萬 -34% -39%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


