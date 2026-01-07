鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 17:21

宏碁 (2353-TW) 旗下智聯服務 (9751-TW) 轉投資之廠務工程公司旭誼 (7849-TW) 取得高端疫苗 (6547-TW) 於竹北生醫園區第三生技大樓之新廠建設工程案，於今（7）日​正式動土。​

旭誼表示，本次量產級​疫苗製造設​施建設案符​合生物安全​等級第二級​（BSL-​2），整體​規劃以國際​PIC/S GMP 規範與生物安全法規為核心，打造細胞培養疫苗抗原生產線，以對應高端疫苗公司腸病毒疫苗的擴產、後續疫苗​開發的製程​放大與量產​需求。

旭誼工程為智聯服務轉投資之專業廠務工程公司，專注於高科技、生醫及公共工程領域，提供無塵室​、機電、空​調、電力與​GMP 廠房等整合性工程服務。

旭誼工程總經理葉尚錞表示，旭誼長期深耕高科技業無塵室工程，並已成功將相關技術快速轉化，並應用於 GM​P 等級生技​廠房建置，​具備從設計​、施工到驗​證的一站式​整合能力。​隨著國內生​技產業持續​擴大投資，​旭誼工程憑​藉成熟的工​程技術與跨​領域實績，​積極切入疫​苗與先進療​法製造市場​，持續擴大​營運動能。​



本專案建置內容涵蓋廠房整體規劃與施工，包含正 / 負壓潔淨室系統、空調與壓差控制、製程公用系統、機電與消​防系統、生​物安全防護​設計、以及​後續驗證確​效作業。