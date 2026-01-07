鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為20.5元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.36元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.48元，預估目標價為20.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.28(-0.22)
|0.26
|0.47
|最低值
|-0.48(-0.48)
|-0.67
|0.19
|平均值
|-0.36(-0.34)
|-0.14
|0.35
|中位數
|-0.36(-0.35)
|-0.12
|0.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,127,410
|354,427,130
|358,761,060
|最低值
|314,884,000
|301,740,000
|320,637,000
|平均值
|321,912,020
|326,447,730
|343,225,000
|中位數
|319,512,370
|327,010,500
|346,750,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
