鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為965元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.15元上修至26.42元，其中最高估值28.3元，最低估值18.52元，預估目標價為965元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|28.3(28.15)
|32.58
|40.4
|最低值
|18.52(18.52)
|23.05
|28.86
|平均值
|25.5(25.18)
|27.31
|33.33
|中位數
|26.42(26.15)
|26.78
|31.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,311,000
|40,195,000
|50,946,000
|最低值
|26,320,000
|32,104,000
|37,017,000
|平均值
|27,072,980
|36,533,270
|43,090,840
|中位數
|26,928,000
|36,905,000
|41,116,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台達電擴充泰國產能 斥28億元向致茂、FUJI取得機器設備
- 營收速報 - 致茂(2360)12月營收36.47億元年增率高達59.29％
- 盤中速報 - 致茂(2360)大漲7.03%，報868元
- 2025台灣最佳國際品牌總價值逾150億美元創新高 華碩蟬聯榜首
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇