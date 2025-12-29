鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.35元，其中最高估值-0.22元，最低估值-0.48元，預估目標價為20元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.22(-0.22)
|0.26
|0.47
|最低值
|-0.48(-0.48)
|-0.67
|0.19
|平均值
|-0.34(-0.36)
|-0.1
|0.35
|中位數
|-0.35(-0.36)
|-0.08
|0.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,127,410
|354,427,130
|358,761,060
|最低值
|314,884,000
|301,740,000
|320,637,000
|平均值
|322,672,790
|326,789,650
|343,225,000
|中位數
|321,608,000
|327,179,000
|346,750,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中共軍演外資照挺台股續買92億元 敲進群創2.92萬張調節友達
- 富田電機1月下旬創新板掛牌上市 董座：三大引擎驅動營收成長
- 〈台股開盤〉台積電重回天價1525元 無視共軍環台軍演再寫28788新高
- 中鋼董事會拍板 一號高爐將於2029年Q1前除役
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇