鉅亨網新聞中心 2026-01-07 10:10

隨著 2026 年揭幕，全球市值最高企業之一的輝達 (NVDA-US) 在股市中的穩固地位開始出現動搖跡象。自 10 月 29 日創下歷史新高以來，輝達股價已累計下跌 9.1%，明顯落後於同期的標普 500 指數，反映投資人對人工智慧支出成長能否長期維持，以及這家晶片巨擘市場主導地位的疑慮升高。

近期跌勢尤為醒目。回顧輝達股價刷新收盤歷史高點當日，其股價自 2022 年底以來漲幅已超過 1300%，市值一舉突破 5 兆美元，較不到三年前約 4000 億美元大幅躍升。然而短短數月內，市值已蒸發約 4600 億美元，使三年來的累計漲幅收斂至近 1200%。

‌



管理資產規模達 1300 億美元的 Advisors 資產管理公司合夥人兼投資組合經理 JoAnne Feeney 表示，風險顯然正在上升，若輝達延續目前的疲弱走勢，將影響多數股票投資人。彙編數據顯示，自 2022 年 10 月本輪牛市啟動以來，輝達對標普 500 指數漲幅的貢獻約為 16%，遠高於排名第二的蘋果 (AAPL-US)，後者貢獻度僅約 7%。

不過，市場對輝達股票的需求仍然強勁。即使盈利預期居高不下，其估值仍低於多數大型科技同業。這家總部位於加州聖克拉拉的公司預期，在截至 2027 年 1 月的下一財年，營收將成長 53%，獲利成長 57%，相較之下，蘋果的相關預期增幅僅約 10%。

華爾街對輝達的整體態度亦未轉空。在追蹤該公司的 82 名分析師中，有 76 人給予買入評級，僅一人建議賣出。市場平均目標價顯示，未來 12 個月仍有約 37% 的上漲空間，市值有機會突破 6 兆美元。JoAnne Feeney 指出，輝達仍可能是公開市場中成長最快的企業之一，這類公司值得長期持有。

輝達執行長黃仁勳週一在拉斯維加斯舉行的消費電子展 (CES) 上表示，公司下一代代號為 Rubin 的晶片將於今年內推出，客戶很快就能體驗相關技術。他指出，市場對輝達 GPU 的需求正呈現爆發式成長，背後的核心驅動力在於 AI 模型規模的指數級擴張，其複雜度幾乎每年增加十倍。

目前輝達在 AI 加速器市場的市占率仍超過 90%，但競爭者的崛起速度正在加快。數據顯示，AMD 已取得 OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 大型資料中心訂單，其 2026 年資料中心業務營收預估將年增 60%，達近 2600 億美元。同時，Google、Amazon、Meta (META-US)與 Microsoft (MSFT-US)四大客戶合計貢獻輝達逾 40% 的營收，為降低成本，這些科技巨頭皆積極投入自研晶片，因輝達單顆晶片售價可超過 3 萬美元。

Jonestrading 首席市場策略師 Michael O"Rourke 指出，只要市場出現性價比更高的選項，企業勢必轉向價格較低的晶片，輝達要維持 90% 的市占率將面臨嚴峻挑戰。事實上，Google 早在十多年前便開始研發自家張量處理器 TPU，用於 AI 模型訓練與推理，其最新 Gemini 聊天機器人即是建立在自研晶片基礎上。去年 10 月，Google 宣布與 Anthropic 達成數百億美元規模的晶片合作；11 月亦有報導指出，Meta 正洽談於 2026 年租用 Google 雲端晶片，並計畫於 2027 年部署至自有資料中心。

客製化晶片需求快速攀升，也推動 Broadcom 崛起。該公司專為科技巨頭設計 AI 專用晶片，其 ASIC 業務高速成長，使市值攀升至約 1.6 兆美元，超越 Tesla。去年 12 月 24 日，輝達宣布向新創晶片公司 Groq 取得技術授權並聘請其高層，顯示市場對低延遲、成本更低的晶片解決方案需求升溫，輝達亦計畫將相關技術納入未來產品設計。

分析師 Kunjan Sobhani 與 Oscar Hernandez Tejada 指出，鑑於 AI 算力需求缺口龐大，即使科技巨頭加速部署自研晶片，仍持續大量採購輝達產品，短期內其市占率可望保持穩定。Morgan Stanley 分析師 Joseph Moore 等人在近期報告中亦指出，市場嚴重低估輝達的產業地位，並認為其在雲端運算領域仍能提供最高投資報酬率。

市場預期，2026 年 Amazon、Microsoft、Google 與 Meta 四家企業的資本支出合計將超過 4000 億美元，多數將用於資料中心設備，未來數年還將投入數千億美元租賃第三方建設的資料中心。即便外界質疑仍處虧損狀態的 OpenAI 能否履行承諾，該公司仍宣布未來幾年將投入 1.4 兆美元擴建算力。

隨著低價替代方案增加，投資人也緊盯輝達的毛利率變化。該公司在 2024 與 2025 財年的毛利率約為 75%，但受 Blackwell 系列晶片量產成本上升影響，2026 財年毛利率下滑，預估截至 2026 年 1 月 31 日的財年將降至 71.2%，並於 2027 財年回升至約 75%。一旦毛利率表現不如預期，市場勢將迅速示警。