鉅亨網新聞中心 2026-01-07 08:00

拉斯維加斯消費性電子展（CES）一向是科技趨勢的風向球，但真正吸引眼球的，往往是那些充滿創意、甚至帶有一絲奇特色彩的尖端產品。在 2026 年的展會上，從人形機器人到會變形的耳機，8 款產品以其獨特的設計和超乎想像的功能，成為展場中最引人注目的焦點。

一、波士頓動力：新版 Atlas 人形機器人

首先是波士頓動力公司推出的新版 Atlas 人形機器人。它不再是傳統意義上的機械硬漢，而是換上了一張發光的圓形臉龐，並擁有一個完全電動、電池驅動的身體。更令人驚訝的是，其關節設計可實現 360 度旋轉，先進程度令人咋舌。

這款機器人的最終目標是與母公司現代汽車的工廠工人並肩工作，現代汽車甚至計劃在 2028 年開始大規模生產，目標年產量高達 3 萬台，預計將率先投入佐治亞州薩凡納的 Metaplant 工廠。

二、Nuralogix 智慧型「長壽鏡」

緊隨其後的是 Nuralogix 公司的智慧型「長壽鏡」，這款售價 899 美元的產品，將健康監測帶入了日常起居。參觀者只需在鏡前拍一張 30 秒的自拍，它就能透過「經皮光學成像」技術分析臉部血流模式，進而評估心率、血壓、心血管疾病風險、生理年齡，甚至是心理健康，最終彙整出一個 1 到 100 分的「長壽評分」，讓老化程度量化可見。

三、華碩 ROG 攜手 Xreal：240Hz AR 眼鏡

在娛樂領域，華碩 (2357-TW) ROG 與 Xreal 合作推出的 240Hz AR 眼鏡，預示著遊戲體驗的顛覆。這款 AR 眼鏡外觀極具賽博龐克風格，雖然其鏡腿上的 LED 燈帶具體指示內容尚不清楚，但其主打的 240Hz 刷新率，是目前市面上常見 AR 眼鏡更新率的兩倍，為遊戲玩家帶來前所未有的流暢視覺。

四、Uber 和 Lucid 聯合打造：新款無人駕駛計程車

而交通領域的未來，則由 Uber(UBER-US) 和 Lucid(LCID-US) 聯合打造的新款無人駕駛計程車揭示。Uber 在展會上展示了豪華升級版的 Lucid Gravity SUV，它將在今年稍晚正式上市。這項合作是 Lucid、Uber 和 Nuro 之間龐大自動駕駛計程車協議的一部分，計畫在未來六年內於美國部署 2 萬輛自動駕駛汽車，首個服務城市定於舊金山。

五、英特爾 Panther Lake Core Ultra 3 晶片

科技巨頭英特爾 (INTC-US) 也帶來了其近年最重要的 Panther Lake Core Ultra 3 晶片。這些採用 18A 製程的筆記型電腦處理器被寄予厚望，意圖幫助英特爾重奪全球霸主地位。展會上，英特爾宣布了筆記型電腦的預購時間，並表示全球將有超過 200 款第三代酷睿 Ultra 3 系列系統可供選擇。

六、樂高智慧積木

玩具界同樣迎來了智慧化升級。樂高集團發布了最具野心的「智慧積木」，這款微型電腦可完全裝入經典 2x4 積木內部，並能檢測到嵌入在積木和樂高人仔中的 NFC 智能標籤。

這使得整個樂高套裝「活」了起來，能發出嗡嗡作響的光劍聲、轟鳴的引擎聲，甚至是星球大戰的音樂。這些積木採用無線充電技術，電池壽命長久，徹底顛覆了以往大型樂高玩具的設計。

七、LG CLOiD 家務機器人

家庭服務方面，LG 的 CLOiD 家務機器人吸引了眾多目光。這款機器人現場展示了裝載洗衣機或烘乾機的能力，儘管動作略顯笨拙，但它代表了 LG 打造「零勞動家庭」的目標。CLOiD 揮舞著五指機械手，甚至能用聽起來像男性的聲音與人交流，展現了家務自動化的雛形。

八、TDM 無線耳機秒變成藍牙音箱

一家名為 TDM（Tomorrow Doesn"t Matter）的新公司則展示了一款獨特的無線耳機 Neo，成功結合了個人與共享音頻的需求。這款頭戴式耳機採用柔性頭帶，可以扭轉並捲繞在耳罩周圍，瞬間變成一個緊湊的無線揚聲器。