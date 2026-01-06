search icon



營收速報 - 南亞科(2408)12月營收120.17億元年增率高達444.87％

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣120.17億元，年增率444.87%，月增率18.18%。

今年1-12月累計營收為665.87億元，累計年增率95.09%。

最新價為228.5元，近5日股價上漲10.34%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+21867 張
  • 外資買賣超：-10125 張
  • 投信買賣超：+29121 張
  • 自營商買賣超：+2871 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 120.17億 445% 18%
25/11 101.69億 365% 29%
25/10 79.08億 262% 19%
25/9 66.64億 158% -1%
25/8 67.63億 141% 26%
25/7 53.52億 95% 31%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


