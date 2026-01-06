營收速報 - 南亞科(2408)12月營收120.17億元年增率高達444.87％
鉅亨網新聞中心
南亞科(2408-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣120.17億元，年增率444.87%，月增率18.18%。
今年1-12月累計營收為665.87億元，累計年增率95.09%。
最新價為228.5元，近5日股價上漲10.34%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21867 張
- 外資買賣超：-10125 張
- 投信買賣超：+29121 張
- 自營商買賣超：+2871 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|120.17億
|445%
|18%
|25/11
|101.69億
|365%
|29%
|25/10
|79.08億
|262%
|19%
|25/9
|66.64億
|158%
|-1%
|25/8
|67.63億
|141%
|26%
|25/7
|53.52億
|95%
|31%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.33元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.38元，預估目標價為2272.5元
- 安立璽榮1/13以參考價35元登興櫃 兩項新藥進入臨床二期試驗
- 宏達電去年營收29.01億元年減5.9% 持續拓展AI眼鏡布局
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇