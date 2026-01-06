鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.8元，其中最高估值2.19元，最低估值-0.65元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.19(1.24)
|27.84
|22.22
|最低值
|-0.65(-0.65)
|2.13
|2.62
|平均值
|0.75(0.6)
|14.99
|14.11
|中位數
|0.8(0.78)
|15.27
|13.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68,353,000
|179,200,000
|168,274,670
|最低值
|54,051,050
|62,348,950
|65,284,160
|平均值
|62,449,400
|129,744,490
|128,030,430
|中位數
|62,326,000
|136,328,470
|131,182,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇