鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為297.5元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.69元，其中最高估值3.3元，最低估值1.52元，預估目標價為297.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.3(3.3)
|14.07
|17.49
|最低值
|1.52(1.52)
|7.75
|11.74
|平均值
|2.01(2.05)
|10.08
|15.22
|中位數
|1.69(1.7)
|9.6
|15.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11,753,470
|26,545,000
|32,427,980
|最低值
|10,626,000
|16,466,000
|20,708,000
|平均值
|10,991,500
|21,334,970
|28,487,600
|中位數
|10,933,000
|21,626,000
|30,381,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.15
|4.3
|8.68
|6.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
|12,140,949
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
