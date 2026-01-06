鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為297.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.69元，其中最高估值3.3元，最低估值1.52元，預估目標價為297.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.3(3.3)14.0717.49
最低值1.52(1.52)7.7511.74
平均值2.01(2.05)10.0815.22
中位數1.69(1.7)9.615.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值11,753,47026,545,00032,427,980
最低值10,626,00016,466,00020,708,000
平均值10,991,50021,334,97028,487,600
中位數10,933,00021,626,00030,381,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.154.38.686.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,327,34510,067,74711,824,69812,140,949

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


