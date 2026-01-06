鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.91元，預估目標價為91元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元上修至7.91元，其中最高估值8.92元，最低估值6.94元，預估目標價為91元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.92(8.92)10.2910.31
最低值6.94(6.07)6.868
平均值7.89(7.73)8.179.46
中位數7.91(7.85)8.29.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值392,044,000440,733,000450,608,000
最低值262,084,000316,384,000179,195,950
平均值320,645,790376,824,150344,492,990
中位數317,462,180362,517,000374,084,010

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.774.83.5412.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		347,463,495167,798,693259,458,299485,832,177

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


