鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.91元，預估目標價為91元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元上修至7.91元，其中最高估值8.92元，最低估值6.94元，預估目標價為91元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.92(8.92)
|10.29
|10.31
|最低值
|6.94(6.07)
|6.86
|8
|平均值
|7.89(7.73)
|8.17
|9.46
|中位數
|7.91(7.85)
|8.2
|9.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|392,044,000
|440,733,000
|450,608,000
|最低值
|262,084,000
|316,384,000
|179,195,950
|平均值
|320,645,790
|376,824,150
|344,492,990
|中位數
|317,462,180
|362,517,000
|374,084,010
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.77
|4.8
|3.54
|12.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
