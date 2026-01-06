鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-06 09:27

星宇航空 (2646-TW) 全台首架 A350-1000 廣體客機於法國土魯斯時間 5 日下午 14:10 正式起飛返台，機身編號為 B-58551，由董事長張國煒親自駕駛，預計於台灣時間今 (6) 日上午 10:00 抵達桃園國際機場，星宇表示，新機預計 2 月投入營運，逐步加入亞洲和北美航線，而今年也將再有 5 架陸續到位。

星宇執行長翟健華表示，A350-1000 到來象徵星宇跨入更具規模和競爭力的長程市場，其航程較 A350-900 更遠，直飛航程可達 15600 公里，可直飛美國東岸，未來將成開拓北美和歐洲航網的重要助力。

全新 A350-1000 不僅是星宇機隊中最大型的廣體客機，也是目前 A350 機型中最大的型號，星宇將其設置四艙等配置，包括 4 席頭等艙、40 席商務艙、36 席豪華經濟艙、270 席經濟艙，合計提供 350 個座位。

星宇說明，該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代 RollsRoyce Trent XWB 發動機，不僅可提升 25% 的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一，而機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，且每一席位皆能減少 25% 的碳排放。