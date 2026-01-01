鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為46.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.25元，其中最高估值0.84元，最低估值0.17元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.84(0.84)
|3.66
|5.06
|3.95
|最低值
|0.17(0.18)
|1.55
|2.5
|3.95
|平均值
|0.3(0.31)
|2.15
|3.25
|3.95
|中位數
|0.25(0.27)
|2.13
|3.1
|3.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|250.24億
|254.02億
|262.20億
|269.12億
|最低值
|236.45億
|233.27億
|241.80億
|269.12億
|平均值
|245.25億
|246.88億
|255.71億
|269.12億
|中位數
|248.30億
|247.71億
|258.50億
|269.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
