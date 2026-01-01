search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.25元，其中最高估值0.84元，最低估值0.17元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.84(0.84)3.665.063.95
最低值0.17(0.18)1.552.53.95
平均值0.3(0.31)2.153.253.95
中位數0.25(0.27)2.133.13.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值250.24億254.02億262.20億269.12億
最低值236.45億233.27億241.80億269.12億
平均值245.25億246.88億255.71億269.12億
中位數248.30億247.71億258.50億269.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.474.100.821.57
營業收入193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIP

