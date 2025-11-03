鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為47.50元

search icon



Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為47.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.28元，其中最高估值1.9元，最低估值0.2元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.9(1.9)3.665.063.39
最低值0.2(0.2)1.562.53.39
平均值0.58(0.8)2.363.333.39
中位數0.28(0.35)2.213.113.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值263.66億279.73億286.27億269.88億
最低值237.58億233.27億241.80億269.88億
平均值247.40億250.82億258.95億269.88億
中位數249.71億250.85億259.86億269.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSIP

