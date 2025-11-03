鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為47.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.28元，其中最高估值1.9元，最低估值0.2元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.9(1.9)
|3.66
|5.06
|3.39
|最低值
|0.2(0.2)
|1.56
|2.5
|3.39
|平均值
|0.58(0.8)
|2.36
|3.33
|3.39
|中位數
|0.28(0.35)
|2.21
|3.11
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|263.66億
|279.73億
|286.27億
|269.88億
|最低值
|237.58億
|233.27億
|241.80億
|269.88億
|平均值
|247.40億
|250.82億
|258.95億
|269.88億
|中位數
|249.71億
|250.85億
|259.86億
|269.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為49.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業IP-US的目標價調降至49.5元，幅度約9.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為54.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為55.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇