營收速報 - 鈦昇(8027)12月營收4.19億元年增率高達146.45％
今年1-12月累計營收為18.09億元，累計年增率10%。
最新價為112元，近5日股價上漲0.89%，相關電機機械股價指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1532 張
- 外資買賣超：-1589 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.19億
|146%
|134%
|25/11
|1.79億
|19%
|46%
|25/10
|1.23億
|12%
|-28%
|25/9
|1.71億
|22%
|53%
|25/8
|1.11億
|-20%
|-4%
|25/7
|1.17億
|-18%
|-25%
鈦昇(8027-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
