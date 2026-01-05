search icon



營收速報 - 鈦昇(8027)12月營收4.19億元年增率高達146.45％

鉅亨網新聞中心

鈦昇(8027-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.19億元，年增率146.45%，月增率133.57%。

今年1-12月累計營收為18.09億元，累計年增率10%。

最新價為112元，近5日股價上漲0.89%，相關電機機械股價指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1532 張
  • 外資買賣超：-1589 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.19億 146% 134%
25/11 1.79億 19% 46%
25/10 1.23億 12% -28%
25/9 1.71億 22% 53%
25/8 1.11億 -20% -4%
25/7 1.17億 -18% -25%

鈦昇(8027-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收鈦昇

