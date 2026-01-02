鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 11:54

雙北通勤族注意，悠遊付乘車碼正式登場！悠遊卡公司宣布，自 1 月 3 日起，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付 Easy Wallet APP「乘車碼」，不論 iPhone 或 Android，掃描 QR Code 即可輕鬆搭乘捷運與公車，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。為慶祝服務上線，悠遊卡公司推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享 50% 回饋金。

悠遊付乘車碼攻占雙北捷運公車祭「轉乘優惠」 首搭送50%回饋金。(圖:悠遊卡公司)

悠遊卡公司指出，悠遊付會員搶先享有乘車碼轉乘優惠，使用悠遊付乘車碼於雙北捷運與公車轉乘，搭車時先以全額扣款，符合條件的轉乘回饋金將於次月底撥入悠遊付錢包。公車轉捷運 60 分鐘內、捷運轉公車 80 分鐘內、公車轉幹線公車 80 分鐘內，皆可享有轉乘優惠回饋。回饋活動預計於第一季推出，搭車更便利還能賺回饋金。

為歡慶悠遊付乘車碼上線，悠遊卡公司推出首搭回饋活動，自 1 月 3 日至 2 月 28 日止，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北公車或捷運，即享票價 50% 現金回饋，每戶限一次，回饋上限 33 元，限量 10 萬名。另外，任務解鎖再加碼！1 月 3 日至 1 月 9 日期間，會員使用乘車碼滿 3 次，就加送 50 元現金回饋券一份，限量 1 萬份，送完為止。此外，乘車碼回饋可與「月級挑戰筆筆最高回饋 3%」活動疊加，搭乘臺北捷運亦可同享北捷常客優惠，多重回饋一次滿足。

想要快速通關閘門的悠遊付會員，請先設定手機桌面乘車碼，可加快通行速度！持 iPhone 手機的民眾，請先長按手機桌面，點選左上角的「編輯」，點選「加入小工具」後，搜尋「Easy Wallet」，點選「乘車碼」，按下加入小工具，即可完成設定。

若您使用的是 Android 手機，請長按悠遊付 App 圖示，點選「Widget」，即可一鍵進入悠遊付乘車碼，輕鬆搭車快速通關。另外，使用「悠遊付乘車碼」時，請將乘車碼靠近驗票機或閘門約 5～10 公分的距離最容易感應，當驗票機或閘門顯示「掃碼成功」時，就表示扣款完成。