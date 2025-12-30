鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 12:30

隨著台北捷運閘門開通多元支付，除維持原有儲值卡感應功能外，一卡通 iPASS MONEY 乘車碼全面支援雙北交通路網，自 2026 年 1 月 3 日起 ，民眾搭乘台北捷運及雙北公車，即可輕鬆掃碼進站。這不僅代表 iPASS MONEY 成為首家實現全台交通運輸「全台通行」的電子支付品牌，更寫下台灣行動支付串接全台交通路網的關鍵里程碑。

因應 2026 年全面邁向獨立 APP 營運模式，一卡通公司積極推動服務升級。用戶僅需下載 iPASS MONEY APP 並透過手機號碼一鍵登入，即可完整承接帳戶餘額、交易紀錄、設定資料及好友名單，確保支付生活無縫接軌。

‌



一卡通公司董事長廖泰翔表示，隨著雙北乘車碼的開通，象徵一卡通已建構出全台最完整的數位交通服務鏈。「我們誠摯呼籲民眾立即下載並登入獨立 APP，率先體驗高效、流暢的數位生活服務。」

身為台灣首家通過 British Standards Institution (簡稱 BSI) 認證電子支付減碳交易的品牌，iPASS MONEY 展現領先業界的交通整合深度，用戶可將實體票卡與乘車碼帳戶串連，無論使用「實體卡片」或「手機掃碼」，皆可合併累計減碳里程，除了透過數位工具精準掌握碳排放數據，協助政府及企業加速邁向淨零轉型之外，民眾每趟搭乘大眾交通運具皆可獲得「一卡通綠點」折抵交通支出及綠色消費，再搭配「TPASS 2.0+」及常客回饋活動，每月最高可領取 2500 元回饋金，讓用戶在享受便利的同時，讓荷包權益極大化為鼓勵提前移轉。

自 2026 年 1 月 3 日起至 2 月 10 日，活動期間內使用 iPASS MONEY 乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可獲贈 7-ELEVEN 專屬 50 元優惠券。