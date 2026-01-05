search icon



鉅亨速報

營收速報 - 創意(3443)12月營收47.48億元年增率高達75.68％

鉅亨網新聞中心

創意(3443-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣47.48億元，年增率75.68%，月增率20.62%。

今年1-12月累計營收為341.41億元，累計年增率36.32%。

最新價為2320元，近5日股價上漲6.33%，相關半導體業上漲3.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-535 張
  • 外資買賣超：-1178 張
  • 投信買賣超：+161 張
  • 自營商買賣超：+482 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 47.48億 76% 21%
25/11 39.36億 114% 6%
25/10 37.16億 151% 3%
25/9 36.13億 105% 31%
25/8 27.68億 42% 24%
25/7 22.33億 -23% -8%

創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收創意

