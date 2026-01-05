營收速報 - 創意(3443)12月營收47.48億元年增率高達75.68％
今年1-12月累計營收為341.41億元，累計年增率36.32%。
最新價為2320元，近5日股價上漲6.33%，相關半導體業上漲3.69%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-535 張
- 外資買賣超：-1178 張
- 投信買賣超：+161 張
- 自營商買賣超：+482 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|47.48億
|76%
|21%
|25/11
|39.36億
|114%
|6%
|25/10
|37.16億
|151%
|3%
|25/9
|36.13億
|105%
|31%
|25/8
|27.68億
|42%
|24%
|25/7
|22.33億
|-23%
|-8%
創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
