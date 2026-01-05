六大行率先響應 中國數位人民幣實名錢包參照活期存款計結息

鉅亨網新聞中心 2026-01-05 13:30

經過十年研發試點，中國的數位人民幣迎來重大變革。自 2026 年 1 月 1 日起，數位人民幣實名錢包餘額將正式按照銀行活期存款掛牌利率計付利息，其計結息規則與活期存款一致。此舉標誌著數位人民幣從過去的「數位現金時代」邁入「數位存款貨幣」時代。



這不僅是簡單的「加利息」，更是數位人民幣從僅承擔支付職能的現金型 1.0 版，向具備價值尺度、價值儲藏和跨境支付三大核心職能的存款貨幣型 2.0 版的重要轉變。

六大國有銀行，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行，已於 2025 年 12 月 31 日相繼發布公告，率先響應此政策。