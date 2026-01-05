六大行率先響應 中國數位人民幣實名錢包參照活期存款計結息
經過十年研發試點，中國的數位人民幣迎來重大變革。自 2026 年 1 月 1 日起，數位人民幣實名錢包餘額將正式按照銀行活期存款掛牌利率計付利息，其計結息規則與活期存款一致。此舉標誌著數位人民幣從過去的「數位現金時代」邁入「數位存款貨幣」時代。
專家表示，中國將成為全球首個為央行數位貨幣 (CBDC) 計息的經濟體。這一變動有助於提升用戶使用數位人民幣的意願，擴展其使用場景，並進一步鞏固中國在全球央行數位貨幣探索中的領先地位。
這不僅是簡單的「加利息」，更是數位人民幣從僅承擔支付職能的現金型 1.0 版，向具備價值尺度、價值儲藏和跨境支付三大核心職能的存款貨幣型 2.0 版的重要轉變。
六大國有銀行，包括工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行，已於 2025 年 12 月 31 日相繼發布公告，率先響應此政策。
作為人民銀行發行的法定貨幣的數位形式，數位人民幣與實物人民幣等價。它目前已在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務、社會治理及跨境結算等諸多領域形成了可複製推廣的應用模式。數位人民幣提供多種支付方式，如「碰一碰」支付、轉帳功能，以及適用於不擅長使用智能手機群體的硬錢包形式 (如可視卡、SIM 卡)。
相較於其他第三方支付，數位人民幣具有多重優勢：支付更快，且在付款方和收款方均無網路的情況下也能完成支付；同時，其具備良好的隱私性，商戶和第三方平台無權獲取消費者的身份信息和支付數據。此外，在全面推廣後，任何商家都不能拒收數位人民幣，且兌換紙幣無服務費。這項變革也有助於降低發行成本、打擊違法犯罪，並促進人民幣國際化。
