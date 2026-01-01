鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-05 04:00

大城市發展的「上限」一定程度上取決於交通通達度。近五年中國主要城市新增軌道營運里程 3,700 公里，2024 年較 2020 年增長近 50%。去年有近五成超大城市通勤者進入「幸福通勤」區間——單程 5 公里可達。

與此同時，這五年主要城市通勤半徑均有 1-3 公里增長。其中北京、上海、重慶三地城市通勤半徑同達 42 公里，成為目前中國城市最大通勤半徑。職住分離的結構性矛盾依然存在。2024 年北京 60 分鐘以上通勤者的比重達到約三成，為全國「極端通勤」之最。

隨著經濟和人口向城市群和中心城市周圍的都市圈集聚，通勤人口居住地和就業地分離，「雙城通勤」的現象也不罕見。

目前在中國 22 個超大特大城市中，約 4％通勤者需要每天跨城上班，這類通勤人口規模已超過 400 萬人。他們之中，有 10％通勤者平均單程通勤距離達到 52.6 千公尺、耗時 153 分鐘，這些人口中涵蓋了約 20 萬北上廣深「打工人」。按照這些通勤者一年 248 個工作日計算，則需要累計花費約 52 天、3 萬公里「在路上」。

日前中國城市規劃設計研究院發布《2025 年中國主要城市通勤監測報告》，描摹出上述通勤畫像。

城際通勤以進入中心城市就業流入為主，超大、特大城市流入流出比分別為 1.5:1 和 1.2:1。在一線城市中，北京作為強中心城市，通勤人口流入流出比達到 3:1，上海和廣州這一比例也接近 2：1。而他們相毗鄰的城市，如佛山、蘇州等流入流出比低於 1.0，呈現出城就業人數多於進城的通勤流出特徵，天津通勤人口流入和流出比例相當。

「城鎮化進入下半場之後，人口還會繼續向頭部城市聚集，有研究預計，2035 年中國會形成 30 個左右超大特大城市的都市圈，這也意味著需要更多基礎設施投資來支撐都市圈的發展。」報告負責人、中規院城市交通研究分院數據應用與創新中心主任付凌峰說。

付凌峰建議「十五五」期間在城市和城際軌道交通建設投入時，需要關注到兩個主要問題：

一是城市內部新增軌道交通裡程的邊際效益已出現遞減趨勢，2023-2024 年間有 13 個城市新增軌道沒有帶來通勤覆蓋提升。