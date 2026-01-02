search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報153.96美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間02日23:28股價下跌8.18美元，報153.96美元，跌幅5.05%，成交量557,329（股），盤中最高價162.14美元、最低價153.96美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.62%
  • 近 1 月：+6.97%
  • 近 3 月：+7.34%
  • 近 6 月：-21.94%
  • 今年以來：-32.78%

Atlassian Corporation - Class A

S&P 5006847.320.03%
道瓊指數48247.030.38%
NASDAQ23170.75-0.31%
費城半導體7321.623.37%
Atlassian Corporation - Class A155.68-3.98%

