盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報153.96美元
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間02日23:28股價下跌8.18美元，報153.96美元，跌幅5.05%，成交量557,329（股），盤中最高價162.14美元、最低價153.96美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.62%
- 近 1 月：+6.97%
- 近 3 月：+7.34%
- 近 6 月：-21.94%
- 今年以來：-32.78%
