search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.45元下修至8.2元，其中最高估值8.92元，最低估值7.83元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.92(8.92)16.1117.7518.93
最低值7.83(7.83)11.6611.8918.93
平均值8.27(8.32)13.3414.9518.93
中位數8.2(8.45)13.0814.6218.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值185.40億217.81億222.88億228.22億
最低值180.84億187.47億191.89億228.22億
平均值183.93億205.21億210.47億228.22億
中位數184.12億205.14億210.45億228.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS15.5620.9214.649.84
營業收入184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

相關行情

台股首頁我要存股
鋼鐵動態169.45-0.63%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty