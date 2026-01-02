鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-02 18:10

台電 2026 年小額綠電於今 (2) 日正式開賣，由過去的投標競價改為開放申購制。企業若有綠電需求，僅需前往台電各區處填寫申請單即可購買，流程較以往更為簡便。本次釋出的綠電來源以台電自建的南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等案場所發之光電與風電為標的，延續 2024 年的推動經驗並優化購買流程。

採購門檻大降！台電2026年小額綠電開賣 每度5.8元起跳。（圖: 台電提供）

為因應不同企業的用電特性，台電本次鎖定短期轉供市場，推出 1 年型商品，受理申請期間自即日起至 2 月 28 日止。一旦完成申請，最快可於次月 1 日開始轉供，合約期限至 2027 年 2 月 28 日為止。

在方案選擇上，台電提供日間型與全日型兩種選擇，日間型每度定價 5.8 元，適合上午 7 時至下午 5 時營業的企業，精準對接太陽光電發電尖峰；全日型每度則為 6 元，針對夜間營業或三班制工廠設計，透過光電與風電的組合滿足全天候用電需求。

除了穩定供電的 1 年型商品，台電今年更首度開發選月型商品，提供企業更靈活的調度空間。選月型商品同樣受理申購至 2 月 28 日，轉供期間可由用戶彈性指定為 2 至 3 月、3 至 4 月或 11 至 12 月，每度定價 6.3 元。這項新產品被視為企業短期綠電應急或彈性搭配的利器，特別是在面臨特定月份減碳評鑑或短期需求增溫時，能發揮即時補足的效果。

台電強調，今年特別開放同一電號可同時申購兩種不同類型的商品，讓企業能依照自身用電負載曲線，進行最優化的電力組合。