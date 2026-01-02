鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-02 17:30

家電通路大廠全國電 (6281-TW) 宣布將於下周一 (1 月 5 日) 受邀參加由凱基證券主辦的線上法人說明會，屆時將由經營團隊說明營運概況。由於公司甫邁入 2026 年，市場高度聚焦其最新年度營運展望、以及 Digital City 店格升級後的展店效益。

檢視近期業績表現，全國電公告去年 11 月合併營收為 14 億元，月增 0.08%，創下近 3 個月以來新高，但較前一年同期減少 2.97%。累計去年前 11 月營收約 174.79 億元，年減 4.35%，在消費景氣波動下，成長力道仍面臨挑戰。

面對 2026 年營運前景，公司先前抱持審慎樂觀態度，並確立以實體門市升級為首要策略。全國電計畫每年以 10 到 15 間的規模，針對 Digital City 大坪數店型進行汰弱留強，並結合虛實整合 (OMO) 技術優化購物體驗，以穩固市占率。

在實際展店佈局上，全國電新年伊始即有動作，位於台中北屯總站的新店已於 1 月 2 日正式開幕。看好當地商圈完善與居住人口紅利，公司期盼透過更完整的家電體驗空間與專業諮詢服務，替首季營運增添柴火。