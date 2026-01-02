鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-02 17:26

遠傳 (4904-TW) 新創加速器第四期獲選團隊名單今 (2) 日出爐，本期吸引近百家新創報名，最終 7 家新創獲選，分別聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市三大領域，共同拓展 AI 時代商機。

遠傳新創加速器第四期團隊出爐，7家新創獲選聚焦三大領域。(圖：遠傳提供)

遠傳資訊長暨新創加速器執行長胡德民指出，遠傳新創加速器邁入第四年，已成功輔導 40 家新創事業，合作共創商機超過 2.3 億元。此次正式啟動第四期 Go-To-Market 計畫，預計今年第四季發布成果。

遠傳表示，在 7 家入選的新創團對中，有 3 家聚焦數位轉型，包含以 AI 驅動自動化行銷與顧客經營的「以力科技」、專注智慧零售 AI 的「深智科技」，以及提供企業 AI 商務應用解決方案的「愛酷智能科技」。

智慧醫療領域則有 2 家，包括致力整合性醫療照護與 AI 輔助診斷的「德煌生醫科技」，以及專注寵物癌症基因檢測與大數據應用的「寵訊生醫」。

智慧城市部分，有長期投入微電網與能源管理解決方案的「台灣微網科技」，以及深耕能耗盤查與低碳轉型的「展綠科技」。

遠傳指出，將啟動輔導計劃，提供全方位資源、市場支持與驗證場域，協助新創加速成長，並透過「共創 x 共銷 x 共投」三大核心，以大帶小協助商業媒合，促進創新解決方案落地與推廣。

胡德民表示，除一般常見的輔導課程，更注重市場拓展與鏈結商機，由遠傳提供商業模式與體驗優化、技術支援、資安補強、平台整合等資源，同時提供驗證場域讓參與團隊能在真實商業場景中進行實證，並透果遠傳業務團隊及通路資源共推市場，為企業夥伴解決痛點、創造價值。