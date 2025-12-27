鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-27 11:28

車用機殼廠華孚 (6235-TW) 總經理甘錦添指出，新能源車帶動鎂鋁合金機構件需求，並預期至 2035 年，單一車輛鎂鋁合金用量將提升至 25 公斤，華孚已積極搶進，並持續推進大尺寸車載機構件開發，成長可期，激勵華孚本周漲 7%，並收復半年線。

華孚總經理甘錦添。(鉅亨網資料照)

華孚本周漲幅 7.26%，周五 (26 日) 最高漲至 65.2 元，終場收 65 元，雖差臨門一腳站回季線，不過成功收復半年線，周線連 2 紅。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超 1038 張。

華孚總經理甘錦添指出，第三季整體車載機構件業務營收比重已達 96%，其中，新能源車零部件占 50%，傳統燃油車零部件則占 46%，其餘 4% 為 3C 及工業產品 (非汽車)。

甘錦添表示，新能源車成為全球趨勢，2025 年前 11 月全球銷量年增 21%，中國市場年增 19%，歐洲年增 33%，世界其他地區年增 48%，北美因稅收抵免策略改變，10 月銷量大幅下修，因此年減 1%，不過成長仍然於稅收抵免政策實施時的水平。

甘錦添認為，電動車在全球汽車市場中占有重要地位，而輕量化仍為主要議題，因此鎂鋁合金具非常好的優勢，預期至 2035 年，單一新能源車量的鎂鋁合金用量，將從 10 公斤提升至 25 公斤，且市場上大尺寸鎂鋁合金市場競爭者少，華孚已積極搶進，於今年導入全球第一台 7000 噸鎂鋁合金半固態雙射台成型機，持續推進大尺寸車載機構件開發。

產能布局方面，目前華孚中國 4 個廠區，包括 3 個生產廠區及 1 個模具廠區，整體稼動率健康，且符合客戶需求。越南新廠方面，甘錦添表示，除客戶對於越南新廠產能需求相對不急迫，加上持續與越南政府談判中，因此越南新廠預計 2027 年第四季投產。