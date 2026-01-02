鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 16:10

南韓產業通商資源部今 (2) 日宣布，將與中小風險企業部聯合打造該國史上最大規模展團，以「綜合韓國館」和「韓國新創企業綜合館」為核心，組織約 1 千家企業亮相下周二 (6 日) 在美國拉斯維加斯舉行的 CES 消費電子展。本屆 CES 以「創新者湧現」為主題，聚焦 AI 技術與家電、移動出行、醫療健康的深度融合，吸引全球 4500 家企業參展。

韓國館集結三星、LG、現代、SK 等巨頭及 470 家中小企業，涵蓋 38 家機構，統一視覺標誌強化國家品牌形象。南韓政府將舉辦專題研討會、技術展示及商務對接活動，協助企業與沃爾瑪、英特爾等全球夥伴深化合作。

值得關注的是，在 2025 年 11 月公佈的 CES 創新獎首輪評選中，南韓企業以 168 項得獎成績蟬聯全球第一，其中 137 家為中小企業，佔比超 80%，彰顯出創新生態活力。

南韓產業通商資源部的金正寬表示，面對全球 AI 主導權競爭，CES 是展現南韓技術實力的關鍵舞台，政府將全力支持企業轉化創新成果為出口業績，尤其在 AI、機器人、綠色科技等策略領域搶先一步。

今年 CES 大展中，南韓企業除展示搭載生成式 AI 的智慧家電、自動駕駛解決方案外，還將推出醫療診斷機器人、軟性顯示設備等突破性產品，力求在 AI 應用落地層面樹立新標竿。

分析人士指出，南韓以國家館形式整合產業鏈資源，凸顯其透過「政企協同」爭奪全球科技話語權的戰略意圖。