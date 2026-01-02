鉅亨網記者吳承諦 台北
CL CSOT(TCL 華星) 近日成功競得兆元光電 80% 股權和相關債權，TrendForce 表示，此次收購標誌著 TCL CSOT 正式進入 LED 晶片領域，完成從上游晶片到下游 Mini LED 顯示應用的供應鏈布局。自 2018 年以來，Samsung、友達、Hisense、BOE、群創和 HKC 等多家品牌、面板廠已陸續推動類似併購或投資案，深化產業垂直整合趨勢。
TrendForce 預估，2025 年全球 LED 晶片對外銷售市場總產值為 28.41 億美元，兆元光電排名第九，LED 晶片業務營收主要來自照明、背光和 Mini LED 顯示屏應用。
TrendForce 分析，品牌與面板廠商在 LED 晶片產業推進垂直整合，顯著降低產品應用與晶片供應間的協同成本。通過規模化生產與技術協同，有望加速 Micro/Mini LED 技術在顯示、非顯示市場的發展，進而驅動 LED 晶片市場產值持續增長。
此次 TCL CSOT 以 4.9 億元人民幣 (7,000 萬美元) 收購兆元光電，併購案凸顯品牌、面板廠在上游 LED 晶片領域的整合趨勢，過去 Samsung 投資 PlayNitride 後，推出 Micro LED TV 產品；AUO 分別投資 Ennostar、PlayNitride，已量產 Micro LED 手錶和 Micro LED 車載溝通顯示屏。Hisense 選擇入股乾照，隨後推出 RGB Mini LED 背光技術的電視。
BOE 控股華燦光電後，推出玻璃基 Mini LED 顯示屏，HKC 則自行於 2023 年實現 Mini LED 顯示屏量產。TCL CSOT 位於蘇州的 Mini LED 顯示屏產線已於 2025 年投產，現階段月產能達 6,000 平方公尺，未來更有望借助兆元光電強化產品競爭力，在各家品牌與面板廠商的競爭中勝出。
