鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-02 16:32

CL CSOT(TCL 華星) 近日成功競得兆元光電 80% 股權和相關債權，TrendForce 表示，此次收購標誌著 TCL CSOT 正式進入 LED 晶片領域，完成從上游晶片到下游 Mini LED 顯示應用的供應鏈布局。自 2018 年以來，Samsung、友達、Hisense、BOE、群創和 HKC 等多家品牌、面板廠已陸續推動類似併購或投資案，深化產業垂直整合趨勢。

TrendForce 預估，2025 年全球 LED 晶片對外銷售市場總產值為 28.41 億美元，兆元光電排名第九，LED 晶片業務營收主要來自照明、背光和 Mini LED 顯示屏應用。

TrendForce 分析，品牌與面板廠商在 LED 晶片產業推進垂直整合，顯著降低產品應用與晶片供應間的協同成本。通過規模化生產與技術協同，有望加速 Micro/Mini LED 技術在顯示、非顯示市場的發展，進而驅動 LED 晶片市場產值持續增長。

此次 TCL CSOT 以 4.9 億元人民幣 (7,000 萬美元) 收購兆元光電，併購案凸顯品牌、面板廠在上游 LED 晶片領域的整合趨勢，過去 Samsung 投資 PlayNitride 後，推出 Micro LED TV 產品；AUO 分別投資 Ennostar、PlayNitride，已量產 Micro LED 手錶和 Micro LED 車載溝通顯示屏。Hisense 選擇入股乾照，隨後推出 RGB Mini LED 背光技術的電視。