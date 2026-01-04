鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-04 10:37

台股 2026 年開紅盤繳出亮麗成績，指數收在 29349.81 點，盤中與收盤雙寫歷史新高。投信法人指出，根據歷史經驗，1 月上半月，美台股市通常呈現易漲難跌走勢，且外資可望於假期結束全面回流，配合美股維持強勢及企業展望正向，台股有望再度放量攻高，加上美國最大國際消費性電子展 CES 2026 與大立光、台積電法說下周起陸續登場，元月 AI 股「萬馬奔騰」行情值得期待。

加權指數本周累計大漲 793.79 點，漲幅 2.78%，周線連 2 紅，平均日均量 5388.51 億元，上市股票總市值達 95.61 兆元。外資單周回補 254.81 億元，連 2 周站在買方，自營商買超 169.02 億元，已連續 6 周回補台股，僅有投信法人連續 2 周調節 124.8 億元，三大法人本周合計買超 299.04 億元。

保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 經理人楊立楷指出，展望台股 2026 年仍有望續創新高，主要受惠 AI 需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋 AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估 2026 年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

楊立楷表示，國際 AI 巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對於台廠 AI 供應鏈不啻為重大利多，而根據歷史數據，台股走勢與企業獲利呈現高度正向關聯，獲利增長往往伴隨指數上行，未來行情更值得期待。

針對下周市場重點，楊立楷說明，首先是將於 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行的 CES 即將登場，根據主辦單位預估，本次吸引約 13 萬名與會者、4500 家廠商參展，且隨著 AI 持續發展，本屆 CES 以「AI Forward」為主題，反映出 AI 已不只停留在概念驗證階段，而是正式走向新的應用面與商業化階段。

本次 CES 展主題可預期人工智慧、智慧家居、綠色科技及車用技術將為焦點，並釋出 AI 落地與新應用的最新趨勢，而這些需求面將直接影響封裝、PCB、光通訊與記憶體等產業的拉貨節奏，進而激勵台廠供應鏈股價的表現空間。

此外，光學龍頭大廠大立光 8 日與晶圓龍頭大廠台積電 15 日將舉辦法說會，相關展望也將牽動市場投資情緒。

法人看好元月行情：核心布局 AI 搭配低基期傳產軍工

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，盤面上 AI 供應鏈仍為主流，包括 Foundry、OSAT、CPO、 PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，傳產股則以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦 AI 需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念，隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

就評價面展望部分，安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向；在企業獲利預估部分，2026 年企業獲利成長超過兩成，有利股市；目前台股本益比約莫 20 倍，雖明顯高於 15 倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。