兆豐證響應金管會制度 成首個推TISA服務公股券商

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 10:40

隨著台灣邁入超高齡社會，兆豐證券今 (2) 日宣布響應金管會政策，積極投入規劃台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 基金系統，不僅是首批提供 TISA 服務的券商，也是首家提供 TISA 服務的公股券商，期以實際行動落實普惠金融，協助投資人建立穩健的長期理財基礎。

兆豐證成為首家提供TISA服務的公股券商。(鉅亨網資料照)

金管會為引導國人建立長期、紀律化的投資理財觀念，正式推動「台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA,Taiwan Individual Savings Account)」制度，鼓勵民眾及早為退休生活累積準備。

兆豐證券說明，TISA 級別基金具備多項特色，包括專家嚴選基金、免收申購手續費、相對較低的基金經理費，以及新台幣 1000 元即可申購的低門檻機制，並搭配至少連續 24 個月定期定額成功扣款的投資規劃，鼓勵投資人以中長期、紀律化方式參與市場，逐步累積退休資產，強化個人財務自主能力。