search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

兆豐證響應金管會制度 成首個推TISA服務公股券商

鉅亨網記者王莞甯 台北

隨著台灣邁入超高齡社會，兆豐證券今 (2) 日宣布響應金管會政策，積極投入規劃台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 基金系統，不僅是首批提供 TISA 服務的券商，也是首家提供 TISA 服務的公股券商，期以實際行動落實普惠金融，協助投資人建立穩健的長期理財基礎。

cover image of news article
兆豐證成為首家提供TISA服務的公股券商。(鉅亨網資料照)

金管會為引導國人建立長期、紀律化的投資理財觀念，正式推動「台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA,Taiwan Individual Savings Account)」制度，鼓勵民眾及早為退休生活累積準備。


兆豐證券說明，TISA 級別基金具備多項特色，包括專家嚴選基金、免收申購手續費、相對較低的基金經理費，以及新台幣 1000 元即可申購的低門檻機制，並搭配至少連續 24 個月定期定額成功扣款的投資規劃，鼓勵投資人以中長期、紀律化方式參與市場，逐步累積退休資產，強化個人財務自主能力。

兆豐證券 TISA 基金系統於即日起正式上線，投資人可透過兆豐證財富管理信託官網完成 TISA 帳戶開立，並設定定期定額投資契約，透過基金分散投資、小額、長期投入的方式，循序建立退休準備，在時間和複利效果下，穩健累積資產。


文章標籤

兆豐證公股券商金管會tisa基金複利

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣31.402-0.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty