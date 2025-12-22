鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-22 17:49

顯示卡廠承啟 (2425-TW) 今 (22) 日在法說會上，針對近期市場關注的記憶體漲價議題釋出最新看法。發言人李凱莉坦言，雖然目前尚未接到正式漲價通知，但內部已預期在下一季與供應商簽訂新合約時，記憶體價格將會出現上漲，特別是針對新一代 50 系列顯卡所需的 VRAM 部分恐首當其衝。

李凱莉指出，目前跡象顯示下一季議價時將面臨漲勢，這波價格波動主要影響範圍集中在採用 GDDR6 與 GDDR7 規格的新一代 50 系列顯示卡產品線，成本壓力確實是後續觀察重點。

除了成本面因素，承啟也談到對新品市場反應的觀察。公司原先預期 RTX 50 系列新品推出後，能帶動一波顯著的換機熱潮，但從目前通路端的反饋來看，市場反應似乎未如原先預期般熱烈，消費性電子市場的買氣仍舊呈現較為疲弱的態勢。