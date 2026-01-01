鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 11:40

川普政府對委內瑞拉的石油出口制裁行動更進一步，周三 (31 日) 把範圍擴大到總部位於中國與香港的公司，以及被控規避限制的相關油輪。

美國財政部外國資產控制辦公室把四家與委內瑞拉石油業有關的公司列入「特別指定國民與被封鎖人員清單」(SDN)，分別是總部位於浙江的 Corniola Ltd.、總部位於香港的 Aries Global Investment Ltd.、Krape Myrtle Co 以及 Winky International Ltd.。

此外，美國財政部也制裁了與這些公司相關的四艘船隻：懸掛幾內亞旗幟的 Lunar Tide(又名 Rosalind)、懸掛巴拿馬旗幟的 Nord Star 、懸掛香港旗幟的 Della，以及由受制裁公司 Aries Global Investment LTD 所擁有的香港籍超級油輪 Valiant 。

美國早已握有一份因涉及委內瑞拉石油貿易而被制裁的船隻與公司名單，但把制裁行動瞄準在當地經商的中國公司相當罕見。彭博分析，這可能是向北京發出的訊號，要求避開川普政府與馬杜洛政權之間的對峙。

中國是委內瑞拉石油出口的最大客戶，而石油收入約占委內瑞拉總收入的 95%。

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 表示：「川普總統已經明確表示：我們不會允許非法的馬杜洛政權在向美國大量傾銷致命毒品的同時，還能透過出口石油獲利。」

美國財政部在聲明中說：「這些船隻有一部分為委內瑞拉的影子船隊成員服務，它們持續提供財務資源，為馬杜洛非法的毒品恐怖主義政權提供動力。馬杜洛政權日益依賴全球影子船隊來促進足以受制裁的活動——包括規避制裁，並替這些破壞穩定的行動創造收入。」

根據船舶追蹤數據，周三被美國財政部點名的船隻中，近期只有 Rosalind 曾出現在委內瑞拉附近，這艘船通常從事被稱為沿海航行的小型短途運輸。但其他船隻也可能在未發送轉發器數據的情況下航行。

壓力不斷升級

這次制裁是美國總統川普以馬杜洛政府涉及販毒行動為由而加強施壓的最新舉措。美國財政部周二另對位於伊朗和委內瑞拉的 10 名個人與公司實施制裁，理由是他們涉嫌參與武器貿易。

美軍最近幾周攔截了兩艘航母，第三艘受到美軍追擊後，已從委內瑞拉掉頭並退回大西洋。美國還對委內瑞拉海岸附近據稱涉及販毒的船隻發動攻擊，並下令封鎖受制裁的油輪，藉此破壞對委內瑞拉至關重要的能源出口。

美國南方司令部周三表示，周二 (12 月 30 日) 又擊中了三艘船隻，這些船隻已沉沒並造成三人死亡，另外兩艘船上的部分人員在船隻沉沒前已跳船游走。

美國 9 月曾在加勒比海發動一次備受批評的交戰，當時美軍發動第二波攻擊，殺死了初步生還的人員。相較之下，美國南方司令部這次表示已通知海岸警衛隊啟動搜救，不過那些跳海人員的命運並未披露。南方司令部還表示，周三另行對兩艘船隻進行打擊，造成五人死亡。

與中國關係

中國在 12 月稍早曾批評，美國封鎖進出委內瑞拉受制裁油輪的行為是「單邊霸凌」，並表示扣押船隻違反了國際法。

多年來，被稱為「茶壺」的中國民營煉油廠一直是委內瑞拉原油的可靠買家，即使有美國制裁，它們仍包辦委國五分之一煉油產量。

在 2019 年美國實施制裁後，中國曾一度停止進口委內瑞拉原油，直到 2024 年 2 月才恢復。但貿易商與第三方數據顯示，這個全球最大的原油進口國在非官方管道的購買行為從未停止，委內瑞拉石油經常被偽裝成瀝青混合料。

地面行動

川普周一證實，美國還打擊委內瑞拉境內的一處設施，目標是據稱販毒船隻使用的裝卸碼頭，這象徵著軍事行動重大升級。

川普長期以來一直威脅要擴大打擊範圍，鎖定委內瑞拉的陸上設施。