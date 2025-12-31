封關效應顯現！海南掀南下掏金潮 中產、資本湧入卡位

封關後，海南在「第一線」對外高度開放，大多數進口商品免徵關稅、增值稅與消費稅；「第二線」與內地之間則採取有限監管，只要島內加工增值達一定比例，進入內地同樣可免關稅。政策力度明顯升級，「零關稅」商品稅目比例由封關前約兩成，大幅提高至七成以上，企業進口設備、原料與營運用交通工具幾乎全面免稅，個人離島免稅額度也提高至每年 10 萬元 人民幣 。

在政策設計下，海南逐步從單純的免稅消費地，轉向具備產業集聚潛力的加工與轉口節點。過去已試行的「加工加值免關稅」政策，為珠寶與貴金屬產業提供實質誘因，也讓資本看到更長期的商業想像空間。對企業而言，真正的價值不在於短期價差，而在於封關運作後形成的制度紅利與產業生態。