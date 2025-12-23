鉅亨網新聞中心 2025-12-23 12:00

海南自由貿易港 18 日正式啟動全島封關運作，不僅是物理邊界的管理升級，更全面活化了一系列核心制度創新，特別是「加工增值超過 30% 內銷免關稅」的政策，正吸引企業將海南打造成為全球供應鏈中的獨特「超級插件」。

新茶飲巨頭蜜雪冰城已成為首批利用該政策的代表性企業。其位於定安縣的食品加工項目已於今年第一季度投產，並將海南定位為其國際供應鏈創新中心。蜜雪冰城的戰略佈局著眼於「雙重價值」：

對內成本優勢： 利用「一線放開」零關稅政策引入全球優質原料，在海南經過加工增值後，可以免稅身份進入內地市場，進一步鞏固其產品的成本競爭力。

對外輻射東南亞： 將海南作為輻射東南亞和全球市場的「橋頭堡」，實現全球貿易網絡的高效中轉。

值得注意的是，該企業並非簡單地將中國產能搬遷，而是增設了一個具有戰略協同功能的「新器官」。

制度紅利顯現 產業生態集群加速形成

全島封關首日，包括中國石化海南煉化公司在內的企業已直接體驗到「通關更快、成本更低」的利好。最關鍵的「加工增值」政策，允許增值在產業鏈上累計計算，大幅降低了企業享受免稅待遇的門檻。

這一政策正在改變企業的區位選擇邏輯，使其從單純比較土地、人工成本，轉變為計算供應鏈稅收和流通效率的綜合優勢。

除了蜜雪冰城，更多行業龍頭也緊隨其後。包括東鵬飲料 在海口開建生產基地，總投資不低於 12 億元，明確將此基地作為集團拓展東南亞市場的戰略支點。

亞太區域數智供應鏈中心則 由中國服務貿易協會牽頭，選址三亞，總投資 22 億元，計劃引進超 2000 家品牌商品，旨在打造國內優質產品出海與轉口的「黃金通道」。

分析人士指出，海南自貿港的目標不在於複製傳統的工業園區，而是要成為企業全球佈局中一個系統性降低跨國運營成本、直接對接全球最大消費市場的「生態型樞紐」。

政策紅利主要集中在幾個潛在賽道：全球食材的精加工中心、東南亞製造業的增值中轉站、國內品牌的出海首站，以及國際消費品的「亞太分撥基地」。