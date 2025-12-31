存100美元就能「錢滾錢」！臺企銀外匯月增息專案利率最高1.95% 「這天」換匯最划算
鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣中小企銀 (2859-TW) 持續深耕外匯金融服務，自即日起，正式推出美元「外匯活期月增息專案」 ，針對想要穩健累積外幣資產的客戶，提供極具吸引力的門檻與回饋，客戶只要每月持續存入最低美金 100 元，就能享有加碼優惠利率，利率最高衝上 1.95%，且搭配「福企日」享換匯優惠，實現月月存美元、月月享增息的理財目標，為自己創造財富增值的機會 。
臺企銀的專案內容，客戶參與此專案每月存入美元，其運作模式如同往「財富寶箱」裡投放金幣，只要保持資金不提前領出，就能讓利率逐月加碼 。以 12 月的適用利率為例，符合條件的客戶其利率可從原本的 0.5% 直接升等享受 1.95% 的優利回饋，對於理財族群來說，是協助穩健累積美元資產的一大助力 。
為了提升便利性，臺企銀表示，此次美元活期月增息專案限定透過線上申辦 。客戶只需利用網路銀行或行動銀行即可隨時隨地完成申請，以最輕鬆的方式逐月累積美元存款餘額 。此外，專案設計兼顧了收益性與流動性，客戶可根據個人財務狀況隨時終止參與，資金運用相當彈性，非常適合做為存放緊急備用金的選擇 。
除了利率優惠，臺企銀更建議客戶可搭配每週五「福企日」線上換匯活動，兌換美元可享匯率減 3.8 分優惠；或是透過數位存款帳戶兌換美元，也能享有最高 3.5 分的讓分優惠，透過多重優惠疊加，讓換匯理財更划算 。
