邑錡11+12月淨利737萬元超越第三季 自結1-11月EPS 0.26元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-30 13:45

光學元件廠邑錡 (7402-TW) 在第三季轉盈，單季稅後純益 734 萬元，單季每股純益爲 0.21 元，邑錡今 (30) 日公布最新自結獲利資訊，自結 11+12 月稅後純益 737 萬元超越第三季，累計 1-11 月稅後純益 915.9 萬元，累計每股純益爲 0.26 元。

邑錡董事長陳世哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

原以輕資產經營的軍工、光學概念大廠邑錡爲購置台北市瑞光路的辦公室，發行無擔保可轉轉換公司債籌資 4 億元，這是邑錡 2015 年上櫃掛牌以來最大規模的市場籌資案。邑錡並即將完成遷入新辦公室。

邑錡 OBM 新品雲端縮時相機新款今年已在全球上市、軍工影像產品持續加速無人機載具與雙光相機的研發、並與合作夥伴投入機器視覺 AI 相關開發，及軍工領域微光夜視產品。