鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-28 17:42

是方 (6561-TW) 今 (28) 日公告最新財報，前三季營收 30.18 億元，年增 9.47%，稅後純益 9.13 億元，年增 2 成，每股純益 11.7 元，賺逾 1 個股本。董事長邵泓嘉表示，是方聯雲 AI 智能資料中心 (LY2) 銷售率已達預期目標，同步推升 IDC 業務以及網路與雲端服務營收表現。

是方前三季EPS 11.7元賺逾1個股本，LY2銷售達標。(圖：是方提供)

是方第三季營收 9.37 億元，季減 16.93%，年減 6.39%；毛利率 49.31%，季減 6.1 個百分點，年增 4.55 個百分點；營益率 35.43%，季減 7.39 個百分點，年增 2.66 個百分點；稅後純益 2.71 億元，季減 25.34%，年增 4.63%，每股純益 3.47 元。

是方前三季營收 30.18 億元，年增 9.47%；毛利率 53.28%，年增 6.74 個百分點；營益率 39.26%，年增 5.79 個百分點；稅後純益 9.13 億元，年增 20.4%，每股純益 11.7 元。

另外，是方於 10 月 15 日召開股東臨時會，通過修改公司章程，自 2026 年起將股利由「年配」改為「半年配」，每年在第一季及第三季發放。而今日董事會也決議通過，發放今年上半年股利，配發每股 6.6 元現金股利。

是方主力產品線方面，IDC 服務前三季營收 13.9 億元，年增 36.3%；雲端服務營收 4.8 億元，年增 9.3%。

邵泓嘉指出，是方 LY2 銷售率已達預期目標，除推升 IDC 業務成長動能，也帶動網路與雲端營收表現。時序進到第四季，包含國際大型 CSP、金融科技、OTT 及醫療照護等客戶也會陸續進駐，將進一步挹注營運動能，預期未來 3 至 5 年仍維持高成長趨勢。

為滿足高階 AI 伺服器對電力與散熱的高要求，是方推出「AI 水冷 / 氣冷資料中心拎包入住服務方案」。輝達 (NVDA-US)GB200 與 GB300 等高階 AI 伺服器對水冷環境需求高，LY2 具備高電力、高乘載與水冷三大優勢，協助客戶快速導入 AI 應用服務。