鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-30 16:30

中國股市深成指、創業板指周二（30 日）收盤走高，據《央視》報導，周二 8 時至 18 時中國人民解放軍東部戰區繼續舉行環台軍事演習，並組織實彈射擊。

據《華爾街見聞》報導，滬指周二收盤跌 0.00% 報 3,965.12 點，深成指漲 0.49% 報 13,604.07 點，創業板指漲 0.63% 報 3,242.90 點。

據《央視》報導，周二 8 時至 18 時，中國人民解放軍東部戰區繼續舉行環台軍事演習，並組織實彈射擊。

東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣南北兩端相關海域，展開查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗海空協同、一體封控能力。

東部戰區新聞發言人李熹表示，今天 13 時 00 分，陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍（飛彈部隊）等兵力，對台灣南部相關海域實施遠程聯合火力突擊，組織實彈射擊，取得預期效果。

《央視》指出，中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。