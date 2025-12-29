search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估上修至8.19元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中興電(1513-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.12元上修至8.19元，其中最高估值8.7元，最低估值7.61元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.7(8.26)12.0715.69
最低值7.61(7.61)8.710.19
平均值8.1(8.02)9.5312.28
中位數8.19(8.12)9.2310.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,844,00033,804,00040,406,000
最低值27,885,00031,007,00033,481,000
平均值28,185,83031,890,84036,515,060
中位數28,202,00031,825,00035,658,190

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.333.255.214.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,609,45622,144,87218,546,88518,024,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中興電150.5+0.00%
美元/台幣31.450-0.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty