鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至31.48元，預估目標價為1800元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.25元上修至31.48元，其中最高估值32.53元，最低估值30.15元，預估目標價為1800元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值32.53(32.53)63.4790.97
最低值30.15(30.15)41.972.36
平均值31.38(31.33)56.1781.17
中位數31.48(31.25)56.9982.04

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,154,57021,816,08029,000,300
最低值12,283,00017,650,00022,500,000
平均值12,516,00018,880,95025,189,210
中位數12,466,50018,369,00024,765,480

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS17.910.189.339.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,187,6905,643,8935,013,8795,020,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

