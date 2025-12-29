鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至31.48元，預估目標價為1800元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.25元上修至31.48元，其中最高估值32.53元，最低估值30.15元，預估目標價為1800元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|32.53(32.53)
|63.47
|90.97
|最低值
|30.15(30.15)
|41.9
|72.36
|平均值
|31.38(31.33)
|56.17
|81.17
|中位數
|31.48(31.25)
|56.99
|82.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13,154,570
|21,816,080
|29,000,300
|最低值
|12,283,000
|17,650,000
|22,500,000
|平均值
|12,516,000
|18,880,950
|25,189,210
|中位數
|12,466,500
|18,369,000
|24,765,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|17.9
|10.18
|9.33
|9.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,187,690
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
