鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為78.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.31元下修至-0.32元，其中最高估值-0.14元，最低估值-0.59元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.14(-0.02)
|1.27
|2.1
|2.6
|最低值
|-0.59(-0.59)
|0.27
|0.73
|1.1
|平均值
|-0.33(-0.31)
|0.73
|1.3
|1.83
|中位數
|-0.32(-0.31)
|0.77
|1.27
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.50億
|9.93億
|14.24億
|14.39億
|最低值
|2.22億
|3.75億
|5.42億
|6.53億
|平均值
|2.71億
|6.25億
|8.70億
|10.50億
|中位數
|2.67億
|6.31億
|7.57億
|11.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.27
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|營業收入
|1.34億
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
