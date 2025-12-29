search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.31元下修至-0.32元，其中最高估值-0.14元，最低估值-0.59元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.14(-0.02)1.272.12.6
最低值-0.59(-0.59)0.270.731.1
平均值-0.33(-0.31)0.731.31.83
中位數-0.32(-0.31)0.771.271.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.50億9.93億14.24億14.39億
最低值2.22億3.75億5.42億6.53億
平均值2.71億6.25億8.70億10.50億
中位數2.67億6.31億7.57億11.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMP

相關行情

台股首頁我要存股
MP材料53.38-2.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty