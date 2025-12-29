鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.86元，預估目標價為125.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.82元下修至-0.86元，其中最高估值0.19元，最低估值-1.56元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.19(0.19)
|5.94
|14.15
|10.57
|最低值
|-1.56(-1.56)
|-5.81
|1.35
|1.9
|平均值
|-0.81(-0.77)
|1.45
|4.9
|6.24
|中位數
|-0.86(-0.82)
|1.53
|4.38
|6.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.47億
|61.16億
|72.42億
|71.91億
|最低值
|49.79億
|44.19億
|45.93億
|52.48億
|平均值
|50.60億
|52.78億
|58.03億
|62.20億
|中位數
|50.56億
|53.41億
|59.14億
|62.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|營業收入
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
