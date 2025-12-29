search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.86元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.82元下修至-0.86元，其中最高估值0.19元，最低估值-1.56元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.19(0.19)5.9414.1510.57
最低值-1.56(-1.56)-5.811.351.9
平均值-0.81(-0.77)1.454.96.24
中位數-0.86(-0.82)1.534.386.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.47億61.16億72.42億71.91億
最低值49.79億44.19億45.93億52.48億
平均值50.60億52.78億58.03億62.20億
中位數50.56億53.41億59.14億62.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALB

相關行情

台股首頁我要存股
雅保150.01+1.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty