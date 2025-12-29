鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.7元，預估目標價為590元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.53元上修至29.7元，其中最高估值31.85元，最低估值28.44元，預估目標價為590元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值31.85(31.85)42.8747.53
最低值28.44(28.44)29.8634.27
平均值29.7(29.61)34.6741.46
中位數29.7(29.53)34.441.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值125,550,000150,859,540176,243,190
最低值122,365,000122,756,920135,598,050
平均值123,874,720136,380,490156,905,070
中位數124,089,010136,624,870157,739,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.8217.8531.6233
營業收入
(單位：新台幣千元)		113,393,69895,179,276111,789,791105,504,286

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


