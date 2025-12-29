鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.7元，預估目標價為590元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.53元上修至29.7元，其中最高估值31.85元，最低估值28.44元，預估目標價為590元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|31.85(31.85)
|42.87
|47.53
|最低值
|28.44(28.44)
|29.86
|34.27
|平均值
|29.7(29.61)
|34.67
|41.46
|中位數
|29.7(29.53)
|34.4
|41.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|125,550,000
|150,859,540
|176,243,190
|最低值
|122,365,000
|122,756,920
|135,598,050
|平均值
|123,874,720
|136,380,490
|156,905,070
|中位數
|124,089,010
|136,624,870
|157,739,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|29.82
|17.85
|31.62
|33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
