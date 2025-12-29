鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 14:00

為推動數位人民幣 (E-CNY) 的普及應用，中國人民銀行副行長陸磊撰文指出，中國將啟動一項重大改革。從 明年 (1 月 1 日) 起，負責經營數位人民幣錢包的商業銀行，將根據客戶持有的虛擬貨幣金額支付利息。

中國新規推動數位人民幣 商業銀行將為錢包餘額支付利息(圖:shutterstock)

這項措施標誌著數位人民幣的法律和技術框架被重新定義。它賦予了數位人民幣與商業銀行存款相同的法律地位。這使得數位人民幣成為具有商業銀行負債屬性的現代化數位支付手段。

陸磊表示，人行已推出《關於進一步加強數位人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》。新一代數位人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系，將於 2026 年 1 月 1 日正式啟動實施。

陸磊強調，《行動方案》從機制上明確了數位人民幣將由「數位現金時代」邁入 「數位存款貨幣 (Digital Deposit Money) 時代」。未來的數位人民幣是中央銀行提供技術支持與監管，但具有商業銀行負債屬性的現代化數位支付和流通手段，並具備貨幣價值尺度、價值儲藏和跨境支付職能。

這項制度安排在「雙層架構」基礎上，明確了客戶在商業銀行錢包中的數位人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債，代表著數位人民幣正式從現金型 1.0 版進入存款貨幣型 2.0 版。

儘管數位人民幣的研發與測試已進行約十年，但其推廣仍面臨挑戰。E-CNY 尚未在全國正式推出，且在微信支付和支付寶等成熟平台的競爭下難以獲得顯著的使用率。尤其是在多年降息後，中國大銀行活期存款利率已降至僅 0.05%，因此目前尚不清楚新的計息安排是否能顯著促進更廣泛的採用。

然而，中國官方正加速推進此項工作。截至 11 月底的數據顯示，數位人民幣已累計處理了 34.8 億筆交易，累計交易金額達到 16.7 萬億元人民幣。