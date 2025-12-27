中國多地保時捷4S店疑似「跑路」？經銷商回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-27 04:00

近日中國東安控股集團有限公司旗下鄭州中原保時捷、貴陽孟關保時捷先後被曝出疑似閉店，引發廣泛熱議。

據《界面新聞》報導，東安集團周五（26 日）發布通告，稱近年來市場經濟下行，消費降級嚴重，汽車行業掀起價格戰，集團實際經營情況困難，經集團研究決定，自 2025 年 12 月 26 日起鄭州中原保時捷、貴陽孟關保時捷、鄭州東錦大眾店暫停營業，店內全體員工放假，具體恢復營業時間待定，放假期間員工薪酬（勞務外包除外）暫時按照當地最低生活標準發放。

東安集團還提到以下事項：

一是關於員工賬款問題，集團正在積極籌措資金，預計在 30 日內分批次、按比例處理完畢；

二是關於員工工資問題，集團預計在 60 日內發放完畢；

三是關於停業期間社保問題，集團將正常繳納；

四是關於拖欠客戶合格證的問題，集團正在積極與各銀行、廠家溝通，近期有望達成溝通結果，儘快將合格證交付給客戶；

五是關於供應商欠款問題，集團將會分批次解決；

六是關於客戶定金和儲值保養問題，集團將會分批次有序解決。

東安集團強調，網上出現的「投資人跑路」等消息，均為不利於解決問題的虛假言論，希望各界不信謠、不傳謠。「我們將在相關部門監督下，嚴格按照以上時間節點，穩步推進，直至事情得到解決。」

一份由該店銷售顧問「小孟」發出的《致客戶書》顯示，12 月 22 日門市還正常營業，但 23 日早晨員工到崗時，發現展廳車輛已被清空，公司高層失聯。

針對「鄭州中原保時捷中心疑閉店『跑路』」一事，保時捷中國表示，對於此次事件給各位車主及消費者帶來的困擾與擔憂致以最誠摯歉意，將積極推動事件妥善處理，將消費者合法權益放在首位。

「我們高度關注保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心出現經營異常情況，目前與警方和相關部門正在現場核查事實。」

此後，又有消息稱貴陽孟關保時捷中心已經人去樓空。貴陽與鄭州兩家經營異常的保時捷中心控股股東均為東安集團。