鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為34.28元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.63元，其中最高估值3.63元，最低估值1.68元，預估目標價為34.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.7
|5.55
|4.54
|最低值
|1.68(2.01)
|2.6
|2.95
|3.54
|平均值
|2.69(2.77)
|3.74
|4.13
|4.04
|中位數
|2.63(2.67)
|4.01
|4.18
|4.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,523.80億
|1,561.70億
|1,629.60億
|1,573.90億
|最低值
|1,308.63億
|1,344.17億
|1,393.86億
|1,436.85億
|平均值
|1,407.64億
|1,444.95億
|1,487.93億
|1,489.31億
|中位數
|1,388.56億
|1,437.83億
|1,467.31億
|1,457.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為34.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為34.63元
- 川普擬對在美製造車廠釋關稅利多 多家車企股應聲上漲 唯特斯拉逆勢走跌
- 汽車業對美國經濟發出警訊 二手車巨頭業績重挫凸顯多重困境
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇