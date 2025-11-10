鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為34.57元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元下修至2.74元，其中最高估值3.84元，最低估值2.02元，預估目標價為34.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.84(3.84)
|4.7
|5.55
|4.57
|最低值
|2.02(2.19)
|2.6
|2.95
|3.58
|平均值
|2.89(2.97)
|3.83
|4.17
|4.08
|中位數
|2.74(2.9)
|4.03
|4.22
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,523.80億
|1,561.70億
|1,629.60億
|1,583.10億
|最低值
|1,352.27億
|1,344.17億
|1,393.86億
|1,445.25億
|平均值
|1,429.80億
|1,461.77億
|1,505.91億
|1,495.18億
|中位數
|1,428.75億
|1,457.48億
|1,480.59億
|1,457.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為34.63元
- 川普擬對在美製造車廠釋關稅利多 多家車企股應聲上漲 唯特斯拉逆勢走跌
- 汽車業對美國經濟發出警訊 二手車巨頭業績重挫凸顯多重困境
- 美國電費激增影響低收入家庭，特斯拉交車量上調，貿易與科技動向重塑市場格局
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇