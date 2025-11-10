search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為34.57元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元下修至2.74元，其中最高估值3.84元，最低估值2.02元，預估目標價為34.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.84(3.84)4.75.554.57
最低值2.02(2.19)2.62.953.58
平均值2.89(2.97)3.834.174.08
中位數2.74(2.9)4.034.224.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,523.80億1,561.70億1,629.60億1,583.10億
最低值1,352.27億1,344.17億1,393.86億1,445.25億
平均值1,429.80億1,461.77億1,505.91億1,495.18億
中位數1,428.75億1,457.48億1,480.59億1,457.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMC

相關行情

台股首頁我要存股
本田汽車29.81-1.97%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty