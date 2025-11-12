鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-12 14:43

交通部觀光署長期深耕韓國客源市場，在航程較近的優勢下，運用異業結盟等多元方式行銷台灣觀光。觀光署今 (12) 日表示，韓國可依航空 (Aero K) 看準花蓮豐富多元的觀光資源，於明 (13) 日開闢「仁川 - 花蓮」首航直飛包機，為全力協助花蓮災後觀光宣傳，並提供包機獎助作為實質支持，預計每周營運 2 班。

仁川-花蓮包機每周2班明起首航，觀光署提供獎助力拓韓客來台(花蓮七星潭)。(圖:觀光署提供)

觀光署表示，這條直飛航線不僅能為韓國旅客大幅縮減直達花蓮的交通時間，提供便捷舒適的旅遊體驗，更為花蓮觀光拓展海外客源市場創造了全新契機。

觀光署強調，觀光署長期行銷韓國客源市場，也利用韓國知名影視明星對台灣美食及景色的喜愛與推薦，藉明星效應及社群影響力，強化台灣在韓國年輕族群中的吸引力，進一步擴大韓國客源市場。為迎合韓國旅客追求「療癒旅行」及「即興旅行」的旅遊習性，觀光署也將持續提供豐富、即時的旅遊資訊，打造更便捷的旅遊體驗。

觀光署指出，「仁川 - 花蓮」航線將每周營運 2 班，有望顯著帶動花蓮及台東地區的觀光需求，提升東部地區觀光產業收益。

觀光署表示，未來將持續邀請各國國際媒體、KOL 及重要業者來台踩線，即時報導花蓮當地最新、最安心的旅遊樣貌，全力協助花蓮觀光復甦與永續發展。持續推動東部觀光發展，運用「推動花東永續旅遊境外包機獎助要點」對新闢直飛包機提供實質獎助。