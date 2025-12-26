鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-26 17:46

經濟部住宅家電汰舊換新節能補助購買期限即將於今年 12/31 截止，3C 通路大廠燦坤 (2430-TW) 瞄準這波最後倒數商機，宣布推出冬日好家在優惠方案全力搶市，期望透過政策退場前的最後一波誘因，刺激年底換機需求以挹注第 4 季營收動能。

回顧今年營運表現，燦坤前 3 季受到整體內需市場疲弱及零售需求放緩影響，累計合併營收為新台幣 133.7 億元，較去年同期衰退約 7%。獲利方面同步承壓，前 3 季每股純益 0.32 元，低於去年同期的 0.94 元，公司正透過費用控管與庫存管理降低營運波動衝擊。

燦坤此次針對在於經濟部推出的 3000 元汰舊換新補助即將到期，民眾若在年底前完成購買，搭配財政部延長的貨物稅減徵措施，單台家電最高可省下 5000 元。燦坤看準此政策紅利，針對空調、冰箱與除濕機等重點品項加碼促銷，以國際牌變頻冰箱為例，結合賣場優惠與政府補助後，回饋金額甚至可達近 19000 元。

除了針對節能補助商機進行最後衝刺，燦坤在商品策略上也積極轉型，強化 AI 家電、銀髮族與寵物等新興品類以吸引多元客群。截至今年第 3 季為止，燦坤全台共有 288 家直營門市，未來將持續進行門市優化與店型升級，並透過與其他產業結盟擴大品牌觸及率。