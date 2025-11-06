燦坤攜手萊爾富擴大生態圈 首家AI智慧眼鏡概念館12月開幕

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 16:39

‌



3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (6) 日舉辦三太子降價會員特典記者會，燦坤董事長林技典宣布，燦坤正式與萊爾富簽約合作，雙方將在會員互導及通路差異化商品布局上深化合作。燦坤首家 AI 智慧眼鏡概念館預計 12 月在燦坤門市開幕，結合蔡司與小林眼鏡資源，提供 AI 智慧眼鏡驗光配鏡服務。

圖為燦坤董事長林技典。(鉅亨網記者吳承諦攝)

燦坤與萊爾富的線上通路合作已經啟動，燦坤商品已在萊爾富線上官網銷售。林技典表示，萊爾富在全台擁有近 2000 家門市，未來將透過會員互導及專櫃商品方式擴大合作，萊爾富可能引進燦坤平台的生活家電商品，燦坤也可能在門市設置萊爾富專櫃。

‌



在生態圈布局上，燦坤已與小林眼鏡達成合作，雙方門市加總近 500 家，將串聯全台服務網。林技典指出，小林眼鏡在全台擁有 200 多家門市，燦坤則有近 300 家，連金門都各有兩家門市。結合蔡司鏡片技術，三方將在 AI 智慧眼鏡市場形成完整服務鏈。

AI 智慧眼鏡概念館將展售包括 HTC 等品牌的智慧眼鏡產品，並提供驗光配鏡服務。林技典強調，台灣近視人口眾多，即使購買 AI 智慧眼鏡仍需配鏡，這是推廣 AI 智慧眼鏡普及的關鍵。燦坤也與 Rocket 智慧眼鏡合作，該產品採用鏡片分離設計，一副眼鏡可搭配多個鏡片，家庭成員可共用。

在銀髮樂齡服務方面，燦坤獲得經濟部支持推動相關計畫。林技典說明，台灣銀髮族群已達總人口 20%，燦坤希望透過 3C 家電協助銀髮族群生活更便利，同時服務無法就近照顧父母的子女，讓他們可透過燦坤服務表達孝心。